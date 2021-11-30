Адейеми отказал «Барселоне». Он хочет играть в Германии

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Молодой нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми намерен продолжить карьеру в чемпионате Германии.

На 19-летнего форварда претендуют «Барселона» и дортмундская «Боруссия», и, как сообщает Sky Sport, каталонскому клубу игрок отказал.

Он хочет продолжить свое развитие в Бундеслиге. Вероятность его перехода именно в дортмундскую команду следующим летом оценивается в 90-95 процентов. Сторонам осталось согласовать последние детали сделки.

Ранее сообщалось, что «Барса» предлагала за немца 40 миллионов евро, а «Боруссия» 35 миллионов и более высокую зарплату.

Со статистикой Адейеми можно ознакомиться здесь.

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