Адейеми отказал «Барселоне». Он хочет играть в Германии

Молодой нападающий намерен продолжить карьеру в чемпионате Германии.

На 19-летнего форварда претендуют и дортмундская , и, как сообщает Sky Sport, каталонскому клубу игрок отказал.

Он хочет продолжить свое развитие в Бундеслиге. Вероятность его перехода именно в дортмундскую команду следующим летом оценивается в 90-95 процентов. Сторонам осталось согласовать последние детали сделки.

Ранее сообщалось, что «Барса» предлагала за немца 40 миллионов евро, а «Боруссия» 35 миллионов и более высокую зарплату.

Со статистикой Адейеми можно ознакомиться здесь.