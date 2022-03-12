АПЛ о годовщине запуска программы по борьбе с расизмом: «Хотим сделать футбол инклюзивной средой для всех и обеспечить полное равенство»

АПЛ рассказала об успехах в борьбе с расизмом за последний год.

Год назад лига начала реализовывать программу «Расизму нет места». Отмечается, что лига достигла прогресса во всех областях по борьбе с дискриминацией и обеспечению равенства во всех сферах футбола.

Среди своих достижений в борьбе с расизмом АПЛ называет новые программы для расширения возможностей тренеров, упор на повышение разнообразия среди сотрудников и запуск онлайн-системы сообщений о дискриминационных происшествиях.

«Мы по-прежнему привержены борьбе с дискриминацией и продвижению равенства. Хоть мы довольны прогрессом, которого добились в футболе, мы знаем, что для значительных изменений требуется время, и нам еще многое предстоит сделать, чтобы обеспечить полное равенство во всех областях футбола.

Мы продолжим работать с нашими клубами и футбольными партнерами, поскольку мы вместе стремимся внести существенные изменения и сделать футбол гостеприимной и инклюзивной средой для всех», – сказал глава АПЛ Ричард Мастерс.

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