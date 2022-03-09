Антон Фердинанд о расизме: «Жертву всегда заставляют чувствовать себя виновной. После скандала с Терри я не играл в АПЛ, клубы не хотели связываться со мной»

считает, что от расизма больше страдает жертва, а не виновник.

Бывший защитник «Вест Хэма» и выразил такое мнение, говоря о скандальной истории с участием экс-капитана «Челси» .

В октябре 2011 года между футболистами во время игры произошел конфликт. Терри обвинили в расистских оскорблениях в адрес Фердинанда, однако суд Вестминстера оправдал Джона, так как стороне обвинения не удалось доказать его вину.

По словам Фердинанда, на поле он не услышал, что именно ему говорил Терри. После игры они пожали друг другу руки, решив оставить в прошлом стычку, произошедшую в матче. О расистских оскорблениях Антон узнал уже встретившись со своей семьей в ложе на стадионе.

«Когда дело касается расизма, жертву всегда заставляют чувствовать себя виновной. [До скандала с Терри] я 11 лет играл в . После скандала я провел 13 матчей в лиге и больше там никогда не играл.

Мне пришлось уехать в Турцию, потому что тренеры не стали связываться со мной. Не потому, что они не хотели иметь со мной дел, – клубы не хотели.

Причина – в том, что каждый раз, когда клуб играл бы против «Челси» или против команды Терри, им пришлось бы говорить о теме, о которой они говорить не хотят, – о расизме.

И в то время я ничего не говорил об этом, и вот что произошло. Я даже не оправдываюсь. Меня воспринимали так, будто я плохой. В какой-то момент я чувствовал, что я один против всего футбола», – сказал Фердинанд.