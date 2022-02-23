Капитан «Бирмингема» Дини предложил добавить в школьную программу историю чернокожих, азиатов и других меньшинств

призвал ввести уроки об истории чернокожих, азиатов и других меньшинств.

Капитан «Бирмингема» предложил сделать историю этнических меньшинств обязательным предметом в рамках школьной программы. По словам Дини, чтобы бороться с дискриминационными стереотипами, нужно начинать с самого раннего возраста.

Дини запустил петицию и опубликовал открытое письмо к министру образования Надиму Захави с результатами опроса, проведенного по его заказу компанией YouGov.

Результаты исследования показали, что большинство британских учителей, принявших участие в опросе, считают, что школьная система имеет расовые предрассудки, и только 12% чувствуют себя вправе говорить о разнообразии.

Представитель департамента образования заявил, что учебная программа «предлагает учащимся возможность изучать значимые фигуры среды чернокожих и этнических меньшинств, а также их вклад в развитие страны».

«Трой, спасибо, что подняли этот важный вопрос. Было бы хорошо обсудить это с вами. Я попрошу свою команду связаться с вами», – написал Захави в твиттере.