АПЛ хочет повысить уровень судейства и расового разнообразия арбитров, а также подготовить больше англичан для международных турниров

Английская Премьер-лига запускает новую систему, призванную улучшить стандарты судейства в английском футболе.

Как сообщает The Athletic, на собрании акционеров на прошлой неделе лига объявила о внедрении «Плана развития элитных судей», цель которого состоит в том, чтобы установить новый глобальный стандарт качества обслуживания матчей.

Лига надеется, что долгосрочная схема послужит ответом на критику, повысит стандарты судейства и поможет арбитрам из недостаточно представленных слоев общества пробиться на высшие уровни игры.

Еще одна из целей – увеличение присутствия англичан на крупных международных турнирах. Например, ни один английский рефери не работал на ЧМ-2018 – подобное произошло впервые за 80 лет.

Новая программа будет работать по аналогии с успешно внедренным «Планом повышения эффективности элитных игроков Премьер-лиги», который был представлен еще в 2012 году.

В краткосрочной перспективе АПЛ хочет развить избранную группу судей и увеличить расовое представительство в течение первых 12 месяцев. Темнокожие арбитры или рефери азиатского происхождения не обслуживали матчи высшей английской лиги уже более десяти лет.

В долгосрочной перспективе лига надеется, что новый план полностью модернизирует путь для молодых судей, и это приведет к увеличению количества и повышению качества элитных судей, а также к формированию широкого пула рефери в духе расового разнообразия на каждом уровне футбола в Англии.