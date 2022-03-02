Мбаппе по-прежнему намерен перейти в «Реал». Предложения «ПСЖ» не влияют на его позицию

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Килиан Мбаппе не собирается отказываться от идеи перейти в «Реал» летом.

На этой неделе появилась информация, что «ПСЖ» предложил форварду контракт на 50 млн евро до 2024-го и бонусом 100 млн за лояльность.

Несмотря на это, а также на давление со стороны семьи и окружения, 23-летний нападающий хочет играть за мадридский клуб.

В «Реале» в курсе желания француза и ждут его по завершении сезона.

Ранее Мбаппе отклонил несколько предложений «ПСЖ» о продлении контракта. Его нынешний договор рассчитан до лета 2022 года.

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