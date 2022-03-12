Калайчев о том, что Лоськов остался и. о. главного тренера «Локо»: «Грамотное решение. В игре заметен прогресс»

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Андрей Калайчев оценил решение оставить Дмитрия Лоськова на посту и. о. главного тренера «Локомотива».

Бывший игрок железнодорожников высказался в преддверии сегодняшнего матча РПЛ между красно-зелеными и ЦСКА.

«Решение не дергать команду перед такой ответственной игрой, оставив работать штаб во главе с исполняющим обязанности Лоськовым, представляется грамотным. По себе знаю, что перед такими важными матчами, как с ЦСКА, футболистам лучше не отвлекаться.

Мне кажется, что в игре с «Химками» уже был заметен прогресс по сравнению с матчем с «Енисеем», — сказал Калайчев.

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