Калайчев о том, что Лоськов остался и. о. главного тренера «Локо»: «Грамотное решение. В игре заметен прогресс»

Андрей Калайчев оценил решение оставить на посту и. о. главного тренера .

Бывший игрок железнодорожников высказался в преддверии сегодняшнего матча между красно-зелеными и ЦСКА.

«Решение не дергать команду перед такой ответственной игрой, оставив работать штаб во главе с исполняющим обязанности Лоськовым, представляется грамотным. По себе знаю, что перед такими важными матчами, как с ЦСКА, футболистам лучше не отвлекаться.

Мне кажется, что в игре с «Химками» уже был заметен прогресс по сравнению с матчем с «Енисеем», — сказал Калайчев.