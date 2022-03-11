Лоськов будет и. о. главного тренера «Локо» на матче с ЦСКА

будет исполнять обязанности главного тренера «Локомотива» на игре с ЦСКА.

«Исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» в матче с ЦСКА 12 марта будет Дмитрий Лоськов. Тренер отсутствовал на последнем матче «Локомотива» с «Химками» по причине болезни.

Мы подчеркиваем, что подготовкой команды к матчам, включая предстоящую игру с ЦСКА, занимается Марвин Комппер», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

сыграет с в 21-м туре завтра, 12 марта. Начало – в 19:00 по московскому времени.