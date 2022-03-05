Лоськов пропустит матч с «Химками» из-за болезни. И. о. главного тренера «Локо» будет Пашинин

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Дмитрий Лоськов не сможет руководить «Локомотивом» в игре с «Химками» из-за болезни.

После ухода Маркуса Гиздоля с поста главного тренера московской команды 48-летний Лоськов был назначен и. о. главного тренера.

При нем команда на этой неделе уступила «Енисею» на своем поле (0:4) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Игру 20-го тура с «Химками» Лоськов пропустит из-за болезни. Его на матче заменит Олег Пашинин.

«место него в воскресенье исполнять обязанности главного тренера будет Олег Пашинин. Команду к игре готовит Марвин Комппер», – сообщили в пресс-службе «Локо».

«Локомотив» примет «Химки» в воскресенье, 6 марта. Начало – в 14:00 по московскому времени.

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