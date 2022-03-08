Семин о тренере «Локо» Комппере: «Как может к нам в страну приехать тренер без лицензии?»

высказался об отсутствии лицензии у тренера .

«Практически не поддерживаю связь с «Локомотивом». Почти не хожу на матчи, игру с «Химками» тоже не смотрел. Каждая команда играет так, как она подготовилась.

У «Химок» есть проблемы. Юран – эмоциональный. Думаю, себя немного перевозбуждают, но Юрану нужно наладить оборону.

При мне «Локомотив» давал какой-никакой результат? Ничего себе. Чемпионства были, кубки, суперкубки. Не хочу комментировать игру «Локомотива». «Химки» могу, а «Локомотив» – нет.

Набрать в клуб и спросить, в чем дело? Не вижу смысла. Баринов? Он может и центрального защитника сыграть, и опорного полузащитника. Жемалетдинов тоже прекрасно играет. Эти игроки держат уровень. Другие похуже, но надо смотреть на работу тренера.

С тренерами ситуация непонятна. Комппер? Для меня неожиданно, что назначают тренером иностранного человека, когда Пашинин и Лоськов только помогают. Как может к нам в страну приехать тренер, не имея лицензии? Мы можем куда-нибудь поехать без лицензии? Нас нигде не примут.

Почему сюда приезжают иностранцы, которые не могут работать главными тренерами? Для чего их брать? Лицензия у Пашинина есть, он уже работал. Лоськов еще не работал», – сказал Семин.