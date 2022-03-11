Дмитрий Кузнецов: «ЦСКА обязан обыгрывать такой «Локомотив». Меня удивляет, что клуб поставил тренера, у которого даже лицензии нет»

оценил перспективы в нынешнем сезоне.

– Многие считают, что ив» неубедительно выглядел в последних матчах и ЦСКА является фаворитом предстоящего дерби. Согласны?

– Ну, все, естественно, думают, что ЦСКА выиграет, и к этому, наверное, есть все предпосылки: и новички команды, и три победы над хорошими соперниками. Что же касается «Локомотива», то меня удивляет позиция руководства клуба, которое ставит тренером человека, у которого даже соответствующей лицензии нет.

Если тренер из России поедет в Германию без лицензии, его поставят там главным тренером? Нет. А что мы тогда прогибаемся под этих людей? Человек, который нигде не играл! У вас есть и , которые давно уже заслужили руководить командой… Все это, конечно, очень убивает. Мы сами не уважаем свих людей. Это самое главное. Они могут поднять команду. Дайте им поработать. Почему не дают работать? Эти немецкие специалисты разрушили «Локомотив», они его погубили.

Я считаю, что ЦСКА обязан выигрывать у такого «Локомотива». Хотя противостояния двух этих соперников в последнее время были всегда очень интересные. Но сейчас «Локо» сам на себя непохож. Опять же считаю, что ЦСКА обязан побеждать его. Я думаю, что армейцы выиграют.

– По вашему мнению, за какое место в этом сезоне поборется ЦСКА?

– Конечно, ЦСКА по итогам сезона должен занимать место, которое позволяло бы выступать в еврокубках. Однако, если так уже себя ведут футбольные функционеры (в мире), то, думаю, нашим клубам и сборной перекрыли кислород, и мы никуда не попадем: не будем играть ни на чемпионате мира, ни на чемпионате Европы. Это мое мнение. Потому что они все ополчились на нас. Вы видите, что происходит.

А так, если говорить о перспективах ЦСКА в чемпионате страны, то, думаю, что он может побороться с за второе место, – сказал бывший защитник армейцев.