Ринат Билялетдинов: «Рубин» может посмотреть новых футболистов в «Нефтехимике» и КАМАЗе»

прокомментировал уход и из .

«В краткосрочной перспективе «Рубин» станет послабее после ухода Дрейера и Хакшабановича. Сейчас происходят такие случаи, может, академия подбросит несколько хороших футболистов. Можно посмотреть на футболистов из других команд.

Вопрос в том, разрешат ли заявлять игроков вне трансферного окна. Я думаю, что в пойдут навстречу и разрешат заявить столько футболистов, сколько уйдет. Важно найти игрока и договориться с клубами ФНЛ, которые тоже ставят задачи на сезон.

и – команды, которые находятся в той же республике, что и «Рубин». Можно там посмотреть футболистов. Легионеры не первого класса, наверное, не уедут из , — сказал бывший главный тренер казанцев.