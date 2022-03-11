«Рубин» подтвердил приостановку контрактов с Дрейером и Хакшабановичем

Андерс Дрейер и Сеад Хакшабанович покинули «Рубин».
Казанский клуб официально о том, что контракты с иностранными футболистами приостановлены до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне Дрейер забил 8 голов в 14 матчах РПЛ. Хакшабанович провел 20 игр, забил один мяч и сделал три результативных передачи.
В настоящее время команда тренера Леонида Слуцкого занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.