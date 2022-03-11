«Рубин» подтвердил приостановку контрактов с Дрейером и Хакшабановичем

и покинули .

Казанский клуб официально о том, что контракты с иностранными футболистами приостановлены до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Дрейер забил 8 голов в 14 матчах . Хакшабанович провел 20 игр, забил один мяч и сделал три результативных передачи.

В настоящее время команда тренера Леонида Слуцкого занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.