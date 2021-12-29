«Тимощук знает, что на Украине ему дорога закрыта. И Ракицкий несет ответственность за свой выбор». Теннисист Стаховский об украинцах в РПЛ

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, как относится к тренеру Анатолию Тимощуку и футболисту Ярославу Ракицкому.

«У меня хорошие отношения с Тимощуком, мы часто общаемся. Это было его решение. Я бы так не поступил. Но когда я был крайний раз в Санкт-Петербурге – это был 2013 год.

Он тогда вернулся туда из «Баварии». Там зашкаливает уровень, на котором его ценят и любят. Это связано с его выступлениям за клуб, с его отношением к команде, к жизни.

Он нигде не бухал, постоянно был профессионалом, он общался с фанатами. Поэтому я понимаю, почему он туда поехал. Но в Украине случилось такое отношение к нему, он понимал, на что он идет.

Он понимал, что это дорога в одну сторону. До сих пор общаюсь с ним, он все понимает и знает, что в Украину ему дорога закрыта. Его история с иконами? Я даже не знаю, понятия не имею.

С Ярославом Ракицким никогда не общался и, наверное, не хочу. Потому что он из «Шахтера», это логично. Плюс он поехал играть в Россию.

Понимаю, что он очень классный футболист, его не хватает в составе сборной Украины. Но он сделал свой выбор и он несет за него ответственность», – цитирует Стаховского украинская Tribuna.com со ссылкой на SportArena.