Тимощука хотят лишить всех титулов, госнаград и тренерской лицензии на Украине. Это предложил Комитет по этике

могут лишить всех титулов и наград на Украине.

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола выступил с таким предложением.

«Тимощук, бывший капитан сборной Украины, мало того, что не сделал ни одного публичного заявления, так еще и не остановил свое сотрудничество с .

В то время как другой бывший клуб украинца, Мюнхен, публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, Тимощук продолжает молчать и работать на клуб.

Таким сознательным выбором Тимощук наносит ущерб имиджу украинского футбола», – говорится в заявлении.

Комитет по этике и честной игре призвал лишить Тимощука:

– тренерской лицензии Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

– всех государственных наград и почетных званий;

– всех титулов – победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины.

Также комитет попросил исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд .

Тимощук играл за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013-го по 2015-й. С 2017 года он работает тренером в петербургском клубе. До переезда в Россию он играл за «Волынь» и «Шахтер».