«ПСЖ» хочет продлить контракт с Мбаппе любой ценой. Переговоры возобновили по просьбе эмира Катара

Владельцы «ПСЖ» готовы на все, чтобы сохранить в команде.

Несмотря на вылет из Лиги чемпионов от «Реала», катарские владельцы клуба хотят любой ценой продлить контракт с нападающим, пишет L’Équipe.

Мбаппе хочет перейти в мадридский клуб, но, несмотря на это, «ПСЖ» возобновил переговоры с Килианом по новому контракту. Это было сделано по просьбе эмира Катара Тамима бин Хамад Аль Тани.

Неудача в переговорах с Килианом может серьезно повлиять на будущее руководства «ПСЖ».

Мбаппе мог бы рассмотреть вариант с подписанием нового контракта с «ПСЖ», если бы чувствовал, что команда способна бороться за все трофеи. Однако вылет из Лиги чемпионов ставит под сомнение конкурентоспособность проекта.

Срок действующего контракта Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом.

В этом сезоне 23-летний игрок забил 25 голов и отдал 14 передач в 35 матчах за во всех турнирах. Его статистика – здесь.

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