Мбаппе о вылете от «Реала»: «Сложный момент. ЛЧ была большой целью для «ПСЖ», но сезон еще не окончен»

Килиан Мбаппе высказался о поражении от «Реала» в .

«Сложный момент. Лига чемпионов была большой целью для нас, но мы потерпели неудачу.

Сезон еще не окончен. Что бы ни произошло, мы сохраним единство и будем бороться до последней игры сезона. Спасибо фанатам, которые поддерживали нас и приехали на выездной матч.

ICI C’EST PARIS», – написал форвард в инстаграме.

Килиан Мбаппе, каким мы его не знаем

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