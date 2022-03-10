Мбаппе о вылете от «Реала»: «Сложный момент. ЛЧ была большой целью для «ПСЖ», но сезон еще не окончен»

Килиан Мбаппе высказался о поражении от «Реала» в Лиге чемпионов.
«Сложный момент. Лига чемпионов была большой целью для нас, но мы потерпели неудачу.
Сезон еще не окончен. Что бы ни произошло, мы сохраним единство и будем бороться до последней игры сезона. Спасибо фанатам, которые поддерживали нас и приехали на выездной матч.
ICI C’EST PARIS», – написал форвард «ПСЖ» в инстаграме.
Килиан Мбаппе, каким мы его не знаем
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