Почеттино согласится возглавить «МЮ», только если почувствует, что является приоритетом для клуба

Маурисио Почеттино хочет чувствовать, что является приоритетом для «Ман Юнайтед».
Как пишет Daily Mail, аргентинец согласится возглавить «Манчестер Юнайтед», только если будет чувствовать, что является приоритетным кандидатом на этот пост. Клубу нужно будет убедить тренера в том, что он главный кандидат.
Почеттино хотел бы вернуться в Англию. Работая с «ПСЖ», он 14 месяцев жил в отеле, а его семья оставалась в Лондоне.
Сообщалось, что «МЮ» рассматривает и вариант с назначением Эрика тен Хага, который сейчас тренирует «Аякс».