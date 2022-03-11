Почеттино согласится возглавить «МЮ», только если почувствует, что является приоритетом для клуба

хочет чувствовать, что является приоритетом для «Ман Юнайтед».

Как пишет Daily Mail, аргентинец согласится возглавить , только если будет чувствовать, что является приоритетным кандидатом на этот пост. Клубу нужно будет убедить тренера в том, что он главный кандидат.

Почеттино хотел бы вернуться в Англию. Работая с , он 14 месяцев жил в отеле, а его семья оставалась в Лондоне.

Сообщалось, что «МЮ» рассматривает и вариант с назначением Эрика тен Хага, который сейчас тренирует «Аякс».