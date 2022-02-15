Мерсон про «МЮ»: «Почеттино упустил победу в Лиге 1 – а это почти невозможно. Не понимаю одержимости им»

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Бывший форвард «Арсенала» Пол Мерсон выступил против возможного назначения Маурисио Почеттино главным тренером «Манчестер Юнайтед».

«Я не понимаю, почему «МЮ» собирается ждать Почеттино. Если он не выиграет Лигу чемпионов с «ПСЖ», зачем «МЮ» пытаться его подписать?

Не забывайте, что он упустил победу в чемпионате Франции в прошлом сезоне. А ведь это почти невозможная задача. Все продолжают говорить, что «МЮ» надо договариваться с Почеттино, но я не понимаю зачем.

Чего он добился? Он вывел «Тоттенхэм» в финал ЛЧ, его команда однажды стала третьей в АПЛ. «ПСЖ» взял его ради победы в ЛЧ, но я не думаю, что у команды есть какие-либо шансы сделать это в нынешнем сезоне. Поэтому мне эта одержимость Почеттино непонятна», – отметил Мерсон.

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