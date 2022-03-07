Рангник ответил Кину, усомнившемуся в травме Роналду: «Не могу заставить футболиста играть, если он считает, что у него повреждение»

Ральф Рангник отреагировал на высказывание Роя Кина относительно травмы Криштиану Роналду.
Португалец пропустил матч против «Манчестер Сити» (1:4) из-за повреждения бедра.
Кин перед началом игры заявил: «Мы говорим о том, что Роналду – машина и очень редко получает травмы… Это меня не устраивает».
«Я должен верить своему медицинскому отделу.
Врач пришел ко мне в пятницу утром перед тренировкой и сказал, что Криштиану не может тренироваться из-за некоторых проблем с бедром. То же самое было в субботу.
Это просто факт. Игроки говорят врачу и медицинскому отделу, что они травмированы и не могут играть. Я должен принять это как тренер.
Я не могу заставить футболиста играть, если он считает, что у него травма», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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