Рангник ответил Кину, усомнившемуся в травме Роналду: «Не могу заставить футболиста играть, если он считает, что у него повреждение»

отреагировал на высказывание относительно травмы .

Португалец пропустил матч против «Манчестер Сити» (1:4) из-за повреждения бедра.

Кин перед началом игры заявил: «Мы говорим о том, что Роналду – машина и очень редко получает травмы… Это меня не устраивает».

«Я должен верить своему медицинскому отделу.

Врач пришел ко мне в пятницу утром перед тренировкой и сказал, что Криштиану не может тренироваться из-за некоторых проблем с бедром. То же самое было в субботу.

Это просто факт. Игроки говорят врачу и медицинскому отделу, что они травмированы и не могут играть. Я должен принять это как тренер.

Я не могу заставить футболиста играть, если он считает, что у него травма», – заявил главный тренер .

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