Рангник сомневается в Роналду как лидере атаки «МЮ» на следующий сезон и предлагает взять форварда помоложе

Ральф Рангник сомневается в том, что Криштиану Роналду сможет быть лидером атаки «МЮ».
Как передает Manchester Evening News, главный тренер команды не уверен в способности португальца в следующем сезоне добиваться высоких бомбардирских результатов.
Немецкий специалист, который летом покинет свою должность и будет выполнять функции консультанта, полагает, что манкунианцам следует сосредоточить усилия на подписании более молодого нападающего.
В текущем сезоне Роналду провел 23 игры в АПЛ и забил 9 мячей. Подробно со статистикой 37-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Рангник провел индивидуальные беседы с Роналду, Погба, Бруну и Рэшфордом. Криштиану хочет, чтобы его признали лидером в раздевалке (Daily Mail)