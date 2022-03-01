Рангник сомневается в Роналду как лидере атаки «МЮ» на следующий сезон и предлагает взять форварда помоложе

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Ральф Рангник Футбол

Ральф Рангник сомневается в том, что Криштиану Роналду сможет быть лидером атаки «МЮ».

Как передает Manchester Evening News, главный тренер команды не уверен в способности португальца в следующем сезоне добиваться высоких бомбардирских результатов.

Немецкий специалист, который летом покинет свою должность и будет выполнять функции консультанта, полагает, что манкунианцам следует сосредоточить усилия на подписании более молодого нападающего.

В текущем сезоне Роналду провел 23 игры в АПЛ и забил 9 мячей. Подробно со статистикой 37-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Рангник провел индивидуальные беседы с Роналду, Погба, Бруну и Рэшфордом. Криштиану хочет, чтобы его признали лидером в раздевалке (Daily Mail)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные