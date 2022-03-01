Рангник сомневается в Роналду как лидере атаки «МЮ» на следующий сезон и предлагает взять форварда помоложе

сомневается в том, что сможет быть лидером атаки .

Как передает Manchester Evening News, главный тренер команды не уверен в способности португальца в следующем сезоне добиваться высоких бомбардирских результатов.

Немецкий специалист, который летом покинет свою должность и будет выполнять функции консультанта, полагает, что манкунианцам следует сосредоточить усилия на подписании более молодого нападающего.

В текущем сезоне Роналду провел 23 игры в и забил 9 мячей. Подробно со статистикой 37-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Рангник провел индивидуальные беседы с Роналду, Погба, Бруну и Рэшфордом. Криштиану хочет, чтобы его признали лидером в раздевалке (Daily Mail)