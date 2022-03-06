Рангник о том, что Роналду не сыграет с «Сити»: «Некоторые проблемы с бедром. С пятницы он не тренировался»

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Ральф Рангник объяснил, почему Криштиану Роналду не сыграет против «Манчестер Сити».

Также главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о других игроках, которые не смогут выйти на поле в этом матче.

«У Варана и Шоу в середине недели были выявлены положительные тесты на коронавирус.

Кавани хорошо тренировался в последние три дня, но все-таки он еще не чувствует себя достаточно хорошо, чтобы выйти на поле.

У Роналду в пятницу возникли некоторые проблемы с бедром, и с тех пор он не тренировался», – сказал Рангник.

Манчестерское дерби состоится сегодня, начало – в 19:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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