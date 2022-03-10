У Крыховяка есть предложения из Испании и Германии. Он хочет уйти из «Краснодара» до мартовских сборов Польши

хочет покинуть «Краснодар».

По данным Sportowe Fakty, поляк ведет интенсивные переговоры о расторжении контракта с российским клубом. У футболиста уже есть предложения от испанских и немецких клубов.

Отмечается, что самое важное для Крыховяка – регулярная игровая практика. По этой причине хавбек отказался от приостановки контракта с «Краснодаром», на которую пошли некоторые другие легионеры клуба.

Крыховяк хочет уйти из «Краснодара» до поездки в сборную на мартовские сборы. Хавбек намерен подойти к квалификации ЧМ-2022 в хорошей форме.

Кабелла и Классон разорвали контракт с «Краснодаром», а Крыховяк – нет. Почему?