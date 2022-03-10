У Крыховяка есть предложения из Испании и Германии. Он хочет уйти из «Краснодара» до мартовских сборов Польши

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Гжегож Крыховяк хочет покинуть «Краснодар».

По данным Sportowe Fakty, поляк ведет интенсивные переговоры о расторжении контракта с российским клубом. У футболиста уже есть предложения от испанских и немецких клубов.

Отмечается, что самое важное для Крыховяка – регулярная игровая практика. По этой причине хавбек отказался от приостановки контракта с «Краснодаром», на которую пошли некоторые другие легионеры клуба.

Крыховяк хочет уйти из «Краснодара» до поездки в сборную Польши на мартовские сборы. Хавбек намерен подойти к квалификации ЧМ-2022 в хорошей форме. 

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