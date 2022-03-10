Почеттино о судействе в Мадриде: «Позор! Был фол на Доннарумме. Невозможно, чтобы такое происходило в 2022 году»

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Маурисио Почеттино возмутился судейством в матче Лиги чемпионов «Реал»«ПСЖ» (3:1).

На 61-й минуте Карим Бензема прессинговал голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму у ворот и вынудил его выбить мяч на Винисиуса. Тот отдал пас Бензема, после чего Карим забил гол в пустые ворота, сравняв счет.

Арбитр Данни Маккели посчитал, что Бензема не нарушал правила в этом эпизоде, и засчитал гол.

«Какой позор! Был фол на Доннарумме.

Невозможно молчать о такой грубой ошибке. Невозможно, чтобы такое происходило в 2022 году», – заявил тренер парижан.

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