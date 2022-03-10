Неймар и Доннарумма едва не подрались в раздевалке после игры с «Реалом». Они упрекали друг друга в ошибках

У Неймара и Джанлуиджи Доннаруммы произошел конфликт в раздевалке «ПСЖ» после поражения от «Реала».
Французский клуб вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в ответном матче со счетом 1:3.
Футболисты вступили в серьезные споры по итогам игры. В частности, они упрекали друг друга в совершенных ошибках на поле.
Бразилец считает, что Доннарумма допустил ошибку в первом голе мадридцев. Итальянец же заявил Неймару, что тот не доработал свой эпизод в моменте со втором голом «Реала».
Конфликт едва не перерос в драку. Ситуацию успокоили находившиеся в тот момент другие игроки парижского клуба.
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