Неймар и Доннарумма едва не подрались в раздевалке после игры с «Реалом». Они упрекали друг друга в ошибках

У Неймара и произошел конфликт в раздевалке «ПСЖ» после поражения от «Реала».

Французский клуб вылетел из , проиграв в ответном матче со счетом 1:3.

Футболисты вступили в серьезные споры по итогам игры. В частности, они упрекали друг друга в совершенных ошибках на поле.

Бразилец считает, что Доннарумма допустил ошибку в первом голе мадридцев. Итальянец же заявил , что тот не доработал свой эпизод в моменте со втором голом «Реала».

Конфликт едва не перерос в драку. Ситуацию успокоили находившиеся в тот момент другие игроки парижского клуба.

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