«Спартак» оспорит штраф Ваноли за опоздание на пресс-конференцию

Теги Спартак премьер-лига Россия КДК РФС Дмитрий Зеленов Паоло Ваноли Футбол

«Спартак» оспорит штраф Паоло Ваноли.

КДК РФС оштрафовал главного тренера красно-белых на 20 тысяч рублей за опоздание на пресс-конференцию, еще на 20 тысяч – за выход из технической зоны.

«Сегодня КДК РФС принял решение оштрафовать Паоло Ваноли «за опоздание на пресс-конференцию» – на основании рапорта делегата. Так как Ваноли определенно не опаздывал на пресс-конференцию, «Спартак» обратится в КДК с просьбой отменить решение о штрафе за это нарушение», – сообщил пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные