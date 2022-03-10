«Спартак» оспорит штраф Ваноли за опоздание на пресс-конференцию

«Спартак» оспорит штраф Паоло Ваноли.

КДК РФС оштрафовал главного тренера красно-белых на 20 тысяч рублей за опоздание на пресс-конференцию, еще на 20 тысяч – за выход из технической зоны.

«Сегодня КДК РФС принял решение оштрафовать «за опоздание на пресс-конференцию» – на основании рапорта делегата. Так как Ваноли определенно не опаздывал на пресс-конференцию, «Спартак» обратится в КДК с просьбой отменить решение о штрафе за это нарушение», – сообщил пресс-атташе Дмитрий Зеленов.