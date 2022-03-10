Ваноли оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча «Динамо» – «Спартак», Шварц – на 30 тысяч

КДК РФС оштрафовал главных тренеров «Спартака» и «Динамо» после матча 20-го тура РПЛ (2:0).
«Ваноли оштрафован за опоздание на пресс-конференцию на 20 тысяч рублей. Также Ваноли оштрафован за выход из технической зоны на 20 тысяч рублей», – сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Председатель КДК РФС добавил, что главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оштрафован на 30 тысяч рублей за выход из технической зоны.
«Динамо» по итогам матча оштрафовано на 10 тысяч рублей за использование пиротехники и на 30 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики.