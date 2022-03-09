Якубко о решении Ваноли остаться в «Спартаке»: «Это заслуживает уважения. Никто не имеет права его напрягать, если он так решил»

высказался о санкциях в отношении команд из России.

«Когда происходят такие события, многие вещи несправедливы. Люди опасаются, бояться находиться в этой стране. Сейчас идет давление, вся Европа смотрит на эту ситуацию одними глазами. И те, кто поддерживает такие взгляды, должны иметь право самим решать свои задачи. Все футболисты хотят получать практику, играть в еврокубках, попадать в сборные. Вопросов много.

Многие ли легионеры уйдут? Многие уйдут, но будут и люди, которые останутся. Читал, что тренер остается и заявляет, что политику не должны смешивать со спортом. Я придерживаюсь того же мнения, это плохо.

Решение Ваноли заслуживает уважения, это его взгляд на ситуацию, он смотрит на спортивную составляющую, получает деньги за свою работу. Тут даже спорить не о чем – если он так решил, никто не имеет права его напрягать», – сказал бывший форвард и сборной Словакии.

Мы остались почти без всех международных соревнований. Очень длинный – и растущий – список