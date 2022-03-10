Константин Генич: «Гол Бензема нельзя было засчитывать – откровенно играл в тело, нарушил правила. Понимаю эмоции Аль-Хелайфи»

поделился мыслями об итогах матча между «Реалом» и «ПСЖ» (3:1).

«То, что произошло в Мадриде, лишний раз доказывает, что глаза порой могут обманывать.

Визуально было полное впечатление превосходства «ПСЖ»: прекрасный гол Мбаппе и еще два отмененных. Париж чувствовал себя уверенно – и в какой-то момент это ощущение переросло в самоуверенность.

А потом случился момент на 61-й минуте. Знаете, был такой фильм «Человек, который изменил все». По вчерашнему матчу в какой-то степени таковым можно назвать Доннарумму, но в какой-то степени – это арбитр Данни Маккели и его ассистент на ВАР Пол ван Букел.

Будем откровенны, этот гол нельзя было засчитывать. Да, была ошибка Доннаруммы, где-то «ПСЖ» чувствовал себя слишком уютно, но Бензема играл откровенно в тело, а не в мяч – и нарушил правила.

Если в динамике Маккели могло показаться, что все чисто, то почему не вмешался ВАР, для меня большая загадка. После игры несколько раз пересмотрел момент и понимаю эмоции президента «ПСЖ» Аль-Хелайфи, который кипел и хотел разделаться с арбитром.

Дальше все пошло через эмоциональный кураж, а «ПСЖ» поздновато среагировал. Отметил бы еще замены Анчелотти – Камавинга и Родриго не сыграли ключевую роль, но добавили скорости, задора, молодости», – сказал комментатор .

«Реал» сильно прибавил в прессинге и смял «ПСЖ» в последние 30 минут. Бензема – супергерой, но Модрич и Винисиус тоже прекрасны