Иван Кампо: «ПСЖ задрожал после первого гола «Реала». Модрич играет как ребенок, мало кто похож на него»

Иван Кампо высказался о победе «Реала» над «ПСЖ» (3:1) в матче Лиги чемпионов.
«После первого гола Бензема игроки «ПСЖ» задрожали. Они начали допускать ошибки. Если бы «Мадриду» нужно было забить еще больше голов, они бы сделали это из-за страха, который охватил соперника.
Нам будет очень не хватать Луки Модрича, когда он уйдет. Он играет как ребенок. Его душа радуется, тело работает, он заставляет всех играть. Мало кто больше похож на него. Он отбирает мяч и убегает, будто ему 20 лет.
Карим Бензема невероятен. Он много лет доказывал, что является одним из лучших нападающих.
Килиан Мбаппе – это воплощение элегантности. Это тот игрок, которого все хотят. Если «Мадрид» убедит его, то он перейдет в клуб, где он сможет выиграть то, чего еще не выигрывал», – заявил бывший защитник мадридского клуба.