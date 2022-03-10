Иван Кампо: «ПСЖ задрожал после первого гола «Реала». Модрич играет как ребенок, мало кто похож на него»

Иван Кампо высказался о победе «Реала» над «ПСЖ» (3:1) в матче чемпионов.

«После первого гола Бензема игроки задрожали. Они начали допускать ошибки. Если бы нужно было забить еще больше голов, они бы сделали это из-за страха, который охватил соперника.

Нам будет очень не хватать , когда он уйдет. Он играет как ребенок. Его душа радуется, тело работает, он заставляет всех играть. Мало кто больше похож на него. Он отбирает мяч и убегает, будто ему 20 лет.

Карим Бензема невероятен. Он много лет доказывал, что является одним из лучших нападающих.

– это воплощение элегантности. Это тот игрок, которого все хотят. Если «Мадрид» убедит его, то он перейдет в клуб, где он сможет выиграть то, чего еще не выигрывал», – заявил бывший защитник мадридского клуба.