Бензема и Мбаппе провели 15-минутный разговор после матча «Реал» – «ПСЖ»

и пообщались после матча – «ПСЖ».

Мадрицы обыграли парижан со счетом 3:1 в ответном матче 1/8 финала чемпионов. Бензема отметился хет-триком, у французов единственный гол забил Мбаппе.

Игроки после завершения игры провели разговор в одной из комнат, примыкающих к раздевалке мадридского клуба. Беседа футболистов продлилась 15 минут.

Отмечается, что там же находилась и мать футболиста , которая вместе с адвокатом нападающего наблюдала за игрой и позже вошла в зону, отведенную для игроков.

«Реал» сильно прибавил в прессинге и смял «ПСЖ» в последние 30 минут. Бензема – супергерой, но Модрич и Винисиус тоже прекрасны