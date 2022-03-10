Гути обратился к Мбаппе: «Тебя ждут на «Бернабеу», это твой дом. Ты уже знаешь, где проходят волшебные ночи»

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Бывший хавбек «Реала» Гути обратился к Килиану Мбаппе.

9 марта испанский клуб победил «ПСЖ» со счетом 3:1 и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов.

В составе парижан единственный мяч забил Мбаппе. Он же отличился и в первом матче во Франции.

«Это твой дом, тебя ждут на «Бернабеу». Ты уже знаешь, где проходят волшебные ночи», – написал Гути в инстаграме, опубликовав фотографию французского нападающего.

«Реал» сильно прибавил в прессинге и смял «ПСЖ» в последние 30 минут. Бензема – супергерой, но Модрич и Винисиус тоже прекрасны

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