Гути обратился к Мбаппе: «Тебя ждут на «Бернабеу», это твой дом. Ты уже знаешь, где проходят волшебные ночи»

Бывший хавбек «Реала» Гути обратился к Килиану Мбаппе.
9 марта испанский клуб победил «ПСЖ» со счетом 3:1 и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов.
В составе парижан единственный мяч забил Мбаппе. Он же отличился и в первом матче во Франции.
«Это твой дом, тебя ждут на «Бернабеу». Ты уже знаешь, где проходят волшебные ночи», – написал Гути в инстаграме, опубликовав фотографию французского нападающего.
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