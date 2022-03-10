Фернандиньо об ЛЧ: «Ман Сити» хочет выйти в финал. У нас очень хороший состав»

Фернандиньо прокомментировал выход в 1/4 финала чемпионов.

Капитан «горожан» высказался после ответного матча 1/8 финала со (0:0, первая игра – 5:0).

«Мы сыграли так, как играем всегда. Во втором тайме даже удалось забить, но гол отменили из-за офсайда. Это футбол. Здесь не всегда удача оказывается на твоей стороне.

Рад, что мне удалось сегодня сыграть. Надеюсь, что буду получать больше игрового времени.

У нас очень хороший состав. Рады, что вышли в четвертьфинал. Разумеется, мы хотим сделать следующий шаг, выйти в полуфинал и затем – в финал, но мы двигаемся к нашей цели от матча к матчу.

У нас были моменты, мы могли забить, и мы хорошо играли с мячом. Конечно, нам хотелось победить, но мы рады, что прошли дальше, и с нетерпением ждем четвертьфинала», – сказал .