Пеп Гвардиола: «Мы хотим, чтобы все участвовали в обороне и атаке. Чтобы забивать, нужно находиться в штрафной»

высказался о предстоящем матче против в чемпионов.

«У нас не очень много игроков – доступны только 14. У нас несколько проблем – дисквалификация Кайла [Уокера], Жоау [Канселу] не сможет сыграть. Конечно, в первом матче мы добились невероятного результата – 5:0, но еще ничего не решено, футбол непредсказуем.

Обычно мы должны найти способ забить голы, а в Португалии мы нашли способ забить раньше, чем нашли свою игру. Такое может случаться в футболе.

Мы хотим, чтобы все участвовали в обороне и атаке, у всех есть разрешение входить в штрафную. Почему Кевин [де Брюйне] забил два гола в последней игре? Потому что он был там. Почему мы забили первый гол в Португалии, когда Кевин отдал пас на Рияда [Мареза]? Потому что он был там. Чтобы забивать, нужно находиться в штрафной», – сказал Гвардиола.