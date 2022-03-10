Пеп о выходе в 1/4 ЛЧ: «Соперники не становятся легче. Учусь вовремя наслаждаться моментом»

прокомментировал выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «горожан» высказался после ответного матча 1/8 финала со (0:0, первая игра – 5:0).

«Последнее десятилетие, шаг за шагом, клуб рос. В течение многих лет мы играли в чемпионов и попадали в 1/8 финала. Теперь мы снова пробились в четвертьфинал и оказались среди восьми лучших команд Европы.

Я из тех, кто учится вовремя наслаждаться моментом. Когда выхожу в четвертьфинал, я радуюсь этому. Когда выхожу в 1/8 финала, я знаю, как это сложно. С продвижением по турнирной сетке соперники не становятся легче.

Пришло время поздравить всех и сосредоточиться на Премьер-лиге, а на следующей неделе мы увидим жеребьевку», – сказал Гвардиола.