«Фол Бензема на Доннарумме очевиден. Невероятно, что ВАР это не смотрел». Почеттино о 1-м голе «Реала»

оценил судейство в матче чемпионов – (3:1).

На 61-й минуте прессинговал голкипера «ПСЖ» у ворот и вынудил его выбить мяч на Винисиуса. Тот отдал пас Бензема, после чего Карим забил гол в пустые ворота, сравняв счет.

Арбитр Данни Маккели посчитал, что Бензема не нарушал правила в этом эпизоде, и засчитал гол.

«Когда пропускаешь такой гол, какой пропустили мы, игра меняется, как и настроение на стадионе. Фанаты погнали свою команду вперед, все переменилось.

Невероятно, что ВАР не смотрел фол на Доннарумме. Это совершенно очевидное нарушение со стороны Бензема, по-моему. Повторы со всех точек говорят о том, что это фол. Не понимаю, почему в этом моменте не прибегли к ВАР.

Эти 10 минут решили исход противостояния. Мы были лучшей командой в обеих играх. Футбол заключается в том, чтобы как следует распоряжаться моментами в матчах, действительно, мы немного провалились. Объяснить это трудно», – сказал главный тренер «ПСЖ».

О своем будущем и будущем Мбаппе

«Сейчас невозможно рассуждать об этом. Мы очень разочарованы. Нужно прийти в себя, потому что сейчас сложный момент для нас», – добавил Почеттино.

106 секунд, за которые «Реал» уничтожил «ПСЖ»