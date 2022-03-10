Экс-судья Итурральде о моменте с Доннаруммой: «Бензема забил, но это фол. ВАР не мог вмешаться, так как эпизод неочевидный»

Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался после матча «Реал» – «ПСЖ» (3:1).
Бывший арбитр оценил момент с участием вратаря парижан Джанлуиджи Доннаруммы и форварда мадридцев Карима Бензема, после которого хозяева сравняли счет в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Бензема забил гол, но это фол.
Конечно, это не момент для ВАР. Если бы [судья] зафиксировал фол, ВАР бы не мог вмешаться. Это неочевидный эпизод, поэтому он вне компетенции ВАР», – отметил экс-рефери.
Чудовищный привоз Доннаруммы: сгорел под давлением Бензема и мгновенно пропустил. Ох