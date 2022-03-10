поделился эмоциями от победы над «ПСЖ» в 1/8 финала чемпионов.

«Нам важно было, чтобы болельщики это увидели. Эта победа – для них. «ПСЖ» – отличная команда, но мы заслужили победу.

Мы проиграли первый матч, мы проигрывали к перерыву... Это было очень сложно, но это игра Лиги чемпионов.

Камбэк – дело ментальной силы. [При первом голе] была не ошибка Доннаруммы, а наш прессинг. Когда мы прессингуем, мы можем победить кого угодно.

Для нас каждая игра – финал, и сегодня все увидели, что жив. Очень горжусь тем, что превзошел Ди Стефано, эту легенду», – сказал Бензема.