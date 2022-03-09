Шоу готов продлить контракт с «МЮ». В его соглашении есть опция продления до 2024 года

Люк Шоу готов продлить контракт с .

По данным The Guardian, защитник получает удовольствие от выступлений за клуб и открыт к подписанию нового соглашения.

Срок действующего контракта англичанина с «Юнайтед» истекает летом 2023 года, но в договоре прописана опция продления еще на сезон.

Шоу получает в «МЮ» около 150 тысяч фунтов в неделю. Если стороны договорятся о новом контракте, то зарплата Люка увеличится.

26-летний футболист в составе «Ман Юнайтед» выиграл Суперкубок Англии и Лигу Европы. Он выступает за клуб с 2014 года.