Люк Шоу: «МЮ» хочет попасть в ЛЧ, но если мы продолжим терять очки, то этому не бывать»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Саутгемптон Люк Шоу Футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу подвел итоги матча 25-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (1:1).

«История повторяется. Мы отлично провели первые 20 минут, забили, а потом все снова повторилось. Мы знаем, что такие результаты недостаточно хороши, нужно срочно все исправлять.

Если бы мы воспользовались моментами в начале матча, все сложилось бы иначе. Мы знаем, что обязаны прибавлять. Мы не должны слишком много думать об этом.

Мы хотим попасть в Лигу чемпионов, но если продолжим терять очки, то этому не бывать. Самое главное сейчас – это результаты. Нужно набирать очки и подниматься вверх в таблице», – сказал Шоу.

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