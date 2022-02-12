Роналду – в старте «МЮ» на матч с «Саутгемптоном». Он не забивает 5 игр подряд и был в запасе на «Бернли»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Саутгемптон Давид Де Хеа Поль Погба Рафаэль Варан Харри Магуайр Люк Шоу Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Диогу Далот Скотт Мактомини Джейдон Санчо Футбол

«Манчестер Юнайтед» огласил стартовый состав на матч 25-го тура АПЛ против «Саутгемптона».

С первых минут на поле выйдет нападающий Криштиану Роналду, который не забивает за «Юнайтед» пять матчей подряд. В 2022 году у португальца нет результативных действий.

Прошлую игру «МЮ» против «Бернли» (1:1) форвард начал в запасе. Он вышел на замену на 68-й минуте.

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на сегодняшнюю игру выглядит так: Давид Де Хеа, Харри Магуайр, Поль Погба, Криштиану Роналду, Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Люк Шоу, Джейдон Санчо, Скотт Мактомини.

Подробную статистику 37-летнего форварда можно изучить здесь.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «МЮ» и «Саутгемптоном». Начало – в 15:30 по московскому времени.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные