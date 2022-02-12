Роналду – в старте «МЮ» на матч с «Саутгемптоном». Он не забивает 5 игр подряд и был в запасе на «Бернли»

«Манчестер Юнайтед» огласил стартовый состав на матч 25-го тура против «Саутгемптона».

С первых минут на поле выйдет нападающий Криштиану Роналду, который не забивает за «Юнайтед» пять матчей подряд. В 2022 году у португальца нет результативных действий.

Прошлую игру «МЮ» против «Бернли» (1:1) форвард начал в запасе. Он вышел на замену на 68-й минуте.

Стартовый состав на сегодняшнюю игру выглядит так: Давид Де Хеа, Харри Магуайр, , , , Бруну Фернандеш, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Люк Шоу, Джейдон Санчо, Скотт Мактомини.

Подробную статистику 37-летнего форварда можно изучить здесь.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «МЮ» и «Саутгемптоном». Начало – в 15:30 по московскому времени.