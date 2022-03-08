Рангник считает игроков «МЮ» недостаточно сильными психологически. Его штаб встревожен потерей очков в хорошо складывающихся матчах

недоволен психологией игроков .

Немецкий тренер обеспокоен способностью игроков преодолевать сложности и считает, что большинство футболистов клуба недостаточно сильны психологически, утверждает ESPN.

Рангник и его тренерский штаб встревожены тем, как команда теряет очки в матчах, где доминирует по игре. Многие игроки «МЮ» теряют концентрацию из-за ошибок, недовольства партнерами и тактикой.

Исключением считаются защитник Люк Шоу и хавбек . Рангник впечатлен их характером и лидерскими качествами.