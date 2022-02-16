Люк Шоу: «МЮ» верит, что может выиграть ЛЧ. Кто-то подумает, что я глуп, но у нас есть вера»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился мыслями перед игрой против в 1/8 финала .

«Наступил решающий этап сезона. Очень важно набирать обороты в чемпионате. верит, что может выиграть Лигу чемпионов.

Мало кто за пределами клуба так считает, а кто-то даже подумает, что я глуп, но у нас есть вера и уверенность в том, что мы можем выиграть турнир.

Уверен, каждый в этой раздевалке – и игроки, и тренеры, и менеджмент – верит, что мы можем. Сейчас нужно набирать обороты, добиваться результатов и продолжать хорошо играть», – сказал Шоу после матча с «Брайтоном» (2:0).