«Атлетико» интересен Дибала, клуб общается с окружением игрока. Пауло может уйти из «Юве» бесплатно летом

«Атлетико» интересен форвард .

По данным As, большую симпатию к аргентинцу проявляет спортивный директор «Атлетико» Андреа Берта. В последние месяцы мадридский клуб контактировал с окружением футболиста.

«Атлетико» интересуется Дибалой уже несколько лет. В 2018 году Пауло даже встречался с тренером команды Диего Симеоне.

Отмечается, что и , который дает форварду 5-летний контракт на 7,5 млн евро в год, лидируют в борьбе за него.

Срок действующего контракта Дибалы с «Ювентусом» истекает летом. Ранее стало известно, что итальянский клуб перенес переговоры о новом контракте с 28-летним нападающим, чтобы сосредоточиться на предстоящих матчах.

Футболист забил 12 голов и отдал 6 передач в 27 матчах за «Ювентус» в этом сезоне. Его полная статистика – здесь.