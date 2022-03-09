«Юве» перенес переговоры с Дибалой о новом контракте. В клубе хотят сосредоточиться на ближайших матчах

отложил переговоры с о новом контракте.

Планировалось, что представители клуба встретятся с агентами игрока 10 марта, «бьянконери» перенесли запланированную встречу, несмотря на то, что агенты аргентинца уже прибыли в Турин.

«Ювентус» принял такое решение, чтобы ничто не отвлекало клуб от ближайших матчей: с «Сампдорией» и «Салернитаной» в Серии А и с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что Дибала может перейти в «Интер».