«Интер» дает Дибале 5-летний контракт на 7,5 млн евро в год. «Юве» предложит 7 млн евро в год на 3 сезона

«Интеру» интересен форвард .

В ближайшие дни генеральный директор миланцев Беппе Маротта встретится с агентом Дибалы. Эта встреча состоится до переговоров между представителем аргентинца и руководством «Ювентуса» о новом контракте, пишет La Gazzetta dello Sport.

«Интер» готов предложить 28-летнему нападающему контракт на 5 лет с зарплатой 7,5 млн евро в год. На данный момент «Ювентус» готов дать Дибале 3-летний контракт на 7 млн евро в год. Ожидается, что на встрече с агентом Дибалы, которая состоится в четверг, «Ювентус» предложит именно такой проект договора.

В октябре «Юве» согласовал с Дибалой контракт до 2026 года на 8+2 млн евро за сезон, но затем решил снизить предложение. С изначальным вариантом конкурировать готов не был, но теперь может побороться за аргентинца.

Срок нынешнего соглашения Пауло с «Ювентусом» истекает летом.

Футболист забил 12 голов и отдал 6 передач в 27 матчах за «Ювентус» в этом сезоне. Его полная статистика – здесь.