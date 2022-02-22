Дибала хочет перейти в «Барселону». Он намерен расти как футболист и брать титулы

Нападающий Пауло Дибала может перейти в «Барселону».

По данным Diario Sport, с форвардом «Ювентуса», который летом может стать свободным агентом, контактируют «Барселона», «Тоттенхэм» и «Интер».

Аргентинец хочет перейти в «Барсу». Пауло хотелось бы поиграть в , хотя он получил предложения из . В «Барсе» точно знают, чего хочет Дибала, и понимают, как организовать его переход.

и Дибала контактируют не впервые, но вариант с приглашением этого игрока никогда не рассматривали всерьез, так как Пауло сложно играть рядом с Лионелем Месси. Кроме того, в форвард зарабатывает 13 млн евро в год до уплаты налогов, и это слишком большая сумма для «Барсы».

Теперь, когда «Ювентус» сделал Дибале предложение по контракту с более низкой зарплатой, чем он получает сейчас, футболист решил, что его время в клубе подошло к концу. Он хочет сменить обстановку, чтобы продолжить расти как футболист и выигрывать титулы.

Дибала получил предложение и от . Спортивный директор клуба Фабио Паратичи хорошо знаком с игроком по работе в «Ювентусе» и высоко ценит его талант. В «Тоттенхэме» считают, что возможный переход Дибалы – это отличная трансферная возможность. Лондонцы уже общались с игроком.

«Интер» тоже проявляет интерес к футболисту.

Статистику 28-летнего форварда можно изучить тут.