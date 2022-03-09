Пеп Гвардиола: «Не знаю, куда занесет меня судьба через несколько лет. Когда я должен буду покинуть «Сити», то сделаю это»

высказался о будущем.

«Я не знаю, куда через несколько лет занесет меня судьба. То, что должно случиться, случится. Когда я должен буду покинуть «Сити», то сделаю это. Я отправлюсь домой и отдохну какое-то время.

Мне нужно тренировать. Я не знаю. Если бы мне надо было поехать в Аргентину, чтобы тренировать... Я не знаю, в «Боку», например, чтобы фанаты этого клуба сердились, ведь я говорил, что поддерживаю «Ривер», хаха...

Откуда мне знать? Кто знает?» – сказал тренер .