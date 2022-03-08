Гвардиола о дисквалификации Уокера на 3 матча ЛЧ: «Я до сих пор зол на него. Он поступил глупо»

выразил недовольство действиями , приведшими к дисквалификации.

Защитник был удален в матче группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» за фол на форварде Андре Силве и впоследствии отстранен на 3 игры, включая два матча 1/8 финала со .

«Он заслужил эту дисквалификацию, заслужил отстранение на все три матча, потому что поступил глупо. Я не одобрил такой поступок Кайла. Я до сих пор зол на него. И он знает, что необходимости в этом не было.

Клуб подал апелляцию, но я не был с ней согласен. Надеюсь, Кайл сделал выводы.

Я не знаю, кто будет играть справа. Стоунз? Фернандиньо? Мы поговорим с некоторыми игроками и собираемся обсудить вариант с игроками академии», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

«Горожане» сыграют в ответном матче со «Спортингом» 9 марта. Первая игра завершилась победой английской команды со счетом 5:0.