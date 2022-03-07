Юрген Клопп: «Если бы не «Ливерпуль», «Сити» становился бы чемпионом к февралю. И наоборот»

ответил на комплименты о соперничестве с .

На прошлой неделе главный тренер «Манчестер Сити» назвал мерсисайдский клуб «самым тяжелым соперником в его тренерской карьере».

«Да, я могу ответить. Я могу сказать, что «Сити» – самый сложный из всех моих соперников, но с «Баварией» Пепа проще не было.

Но я понимаю, что он имеет в виду. За последние годы мы толкали друг друга на какой-то нереальный уровень.

Взять очки, которые мы набирали в последние годы. В прошлом сезоне по очевидным причинам мы отстали, однако в целом показатели были примерно равные.

Думаю, в этом сезоне «Сити» не набрал бы столько очков, не будь мы рядом с ними. И наоборот. Впереди много игр. Посмотрим, как все закончится.

Я уже говорил, что если бы не мы, в последние сезоны выигрывал бы чемпионат к февралю. Или мы бы могли быть чемпионами в эти сроки, если бы не «Сити», – отметил главный тренер «Ливерпуля».